Pesquisas de boca de urna começam a ser divulgadas na Itália

(Texto atualizado às 16h30) MILÃO - Pesquisas de boca de urna divulgadas pela rede de televisão Sky mostram que a coalizão de centro-esquerda liderada por Pier Luigi Bersani obteve 37% dos votos no Senado, enquanto a coalizão de centro-direita liderada por Silvio Berlusconi ficou com 31%. Já o movimento de Beppe Grillo recebeu 16,5% dos votos. A votação foi encerrada às 11h (de Brasília).

O Ministério do Interior afirmou há pouco, segundo a agência Dow Jones, que 54% dos votos para o Senado já foram contabilizados e que a coalizão de Bersani estava com 32,8% dos votos, enquanto a de Berlusconi tinha 29,4%, Grillo tinha 24% e Monti, 9,1% dos votos.

Por outro lado, projeção divulgada pela TV estatal RAI mostrou que a coalizão de centro-direita deve levar 121 assentos, contra 96 da centro-esquerda.

O movimento 5 Estrelas, de Beppe Grillo, deve ficar com 65 cadeiras e o partido do atual premiê, Mario Monti, que está deixando o cargo, deve ficar com 19. A maioria do Senado italiano é conquistada com 158 assentos.

Câmara Baixa

As pesquisas divulgadas pela Sky mostraram que a coalizão de centro-esquerda obteve 34,5% dos votos na Câmara Baixa do Parlamento e a coalizão de centro-direita ficou com 29%. O movimento de Grillo teve 19% dos votos. Com isso a coalizão de Bersani terá 340 dos assentos na Câmara Baixa, que tem 630 assentos - um resultado bastante esperado.

Projeções feitas pelo Instituto Piepoli e a emissora RAI, a coalizão de Bersani teria 29,1% dos votos, enquanto o grupo comandado por Silvio Berlusconi ficaria com 28,6% e o Movimento Cinco Estrelas, do comediante Beppe Grillo, obteria 26,3%. As projeções são baseadas em uma amostra de quase 60% dos votos, colhida em todo o país.

Cerca de 72,5% dos eleitores que podiam votar compareceram às urnas, menos do que os 81,2% de 2008, segundo o Ministério do Interior.

Com informações da Dow Jones e da Reuters