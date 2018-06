Pesquisas de boca-de-urna indicam vitória de Netanyahu

De acordo com os levantamentos, o Likud conquistou 31 cadeiras, bem abaixo do esperado, mas com seus partidos aliados, nacionalistas e religiosos, a legenda de Netanyahu ainda deve conseguir formar um governo no Parlamento.

A maior surpresa foi recém-formado partido de centro Yesh Atid, liderado pelo âncora de televisão Yair Lapid, que deve ter obtido 19 cadeiras, bem acima do previsto.

Se esse resultado for confirmado, Lapid pode ser tornar um líder opositor ou buscar um cargo no gabinete, caso decida se unir à coalizão de governo de Netanyahu, embora seu partido tenha liderado uma série de manifestações contra a alta dos preços e o tratamento especial dado à comunidade ultraortodoxa do país.

"Eu acho que esta é uma clara declaração de que o povo de Israel quer uma direção diferente e um país que lide com todas as questões prementes no interior do país", declarou Rabbi Dov Lipman, também candidato do Yesh Atid.

No total, os partidos de centro-direita parecem ter conquistado uma maioria de 61 dos 120 assentos na Knesset, contrariando as pesquisas anteriores, que previam uma vitória esmagadora da direita, fato que pode complicar os esforços de Netanyahu de formar seu terceiro governo. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.