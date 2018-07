Pesquisas indicam 2º turno em Buenos Aires

Macri, do partido Proposta Republicana (PRO), de centro-direita, teria conseguido de 43% a 45% dos votos. Em segundo lugar estaria o ex-ministro da Educação, Daniel Filmus, candidato apontado pela presidente Cristina Kirchner para representar a Frente pela Vitória, sublegenda do Partido Justicialista (Peronista) que autodefine-se "progressista". O sociólogo e pedagogo obteve de 30% a 33% dos votos, segundo as pesquisas.

Em terceiro ficou o deputado e cineasta Fernando Solanas, líder do Projeto Sul, de esquerda. Os portenhos voltarão às urnas no dia 31 para definir quem ficará com o comando da cidade de 2,8 milhões de habitantes, que concentra o poder político, sindical e financeiro do país.

O governo Kirchner celebrou o resultado de Filmus, já que mostra um crescimento em relação ao desempenho do próprio candidato em 2007, quando teve 23,7% dos votos, além de superar amplamente a marca de 12% que os candidatos da presidente tiveram nas eleições parlamentares de 2009 em Buenos Aires. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.