Pesquisas indicam vitória de Hollande com 52-53% dos votos, na França

BRUXELAS - As pesquisas eleitorais dos grandes institutos apontam a vitória do candidato socialista, François Hollande, no segundo turno das eleições presidenciais francesas deste domingo, com porcentagens entre 52,5% e 53% dos votos, segundo a emissora de rádio e televisão belga "RTBF".

O atual presidente, o conservador Nicolas Sarkozy, ficaria com entre 47% e 47,5% dos votos, de acordo com essas pesquisas. Já os dados oficiais só serão anunciados a partir do fechamento de todos os colégios eleitorais franceses, às 20h locais (15h de Brasília).

O instituto Harris atribuía a Hollande 53% dos votos, o Ipsos indicava 52,5%, o Sofres apontava 53% e o Opinion Way divulgava 52,5%, informou a "RTBF" pouco depois das 17h locais (meio-dia de Brasília).

As transmissões de rádio da "RTBF", que excepcionalmente neste domingo são feitas de Paris, explicavam que os preparativos para a comemoração dos seguidores do candidato socialista estavam avançando na praça da Bastilha, onde, em caso de vitória, ele é esperado nesta noite.