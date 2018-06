Pesquisas indicam vitória do partido de Abe no Japão

O Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão, do premiê Shinzo Abe, está se direcionando para uma vitória esmagadora nas eleições parlamentares, de 14 de dezembro, de acordo com pesquisas feitas por jornais nesta quinta-feira. O resultado daria a Abe mandato para prosseguir com as políticas econômicas, tais como a abertura dos mercados agrícolas do Japão.

As pesquisas feitas pelos jornais Yomiuri, Asahi e Nikkei, assim como a Kyodo News, disseram que o PLD deve ganhar cerca de 300 assentos na câmara baixa do Parlamento, de 475 assentos, que escolher o primeiro-ministro. Todas as pesquisas advertiram que muitos eleitores ainda têm de se decidir, ou seja, o resultado final pode mudar.

A Kyodo projetou que o PLD deve conquistar entre 305 e 334 assentos, enquanto a principal legenda de oposição, o Partido Democrático do Japão, deve obter entre 56 e 81 cadeiras. Todas as pesquisas previram que o Partido Comunista do Japão, que atualmente tem oito lugares, terá ganhos. Fonte: Dow Jones Newswires.