Pesquisas mostram empate técnico entre Obama e Romney

Duas pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem mostraram o presidente Barack Obama em empate técnico com o republicano Mitt Romney, cuja nomeação deve ser formalizada no fim de agosto. O desempenho da economia americana perto da eleição, em 6 de novembro, determinará o resultado das urnas e ainda se mostra imprevisível. Mas, neste momento, nenhum dos candidatos pode contar com vitória por margem ampla.

Pesquisa do site Politico e da Universidade George Washington apontou Obama com 47% das intenções de voto, enquanto Romney tem 48%. Já o instituto Gallup e o USA Today concentraram-se nos 12 Estados onde a disputa estão mais acirrada. O resultado mostrou Obama com 47% e Romney com 45% das intenções de voto.

Em ambos os casos, a margem de erro impediu qualquer previsão de vitória ou derrota. Prevaleceu o empate técnico. Nas consultas anteriores desses institutos, Obama tinha vantagem de nove pontos porcentuais.

A consulta do Politico, realizada na semana passada com mil eleitores, trouxe outras informações preocupantes para a campanha democrata. Obama recebeu a aprovação de 70% dos eleitores. Romney obteve 58%. No entanto, apenas 48% disseram aprovar o trabalho do presidente na Casa Branca e 68% se mostraram dispostos a substituí-lo.

Entre os eleitores independentes - o setor mais decisivo do eleitorado -, Romney teve 48% das intenções de voto, uma vantagem de dez pontos porcentuais sobre Obama.

Os resultados coletados pelo Gallup nos 12 Estados mostraram ter Obama um apoio mais sólido dos seus eleitores do que o seu adversário. Dentre os 951 americanos consultados entre 26 de abril e 2 de maio, 36% se disseram ter certeza de que votarão em Obama em novembro. Romney obteve igual resposta de 32% dos eleitores.