'Pessoa suspeita' faz escolas fecharem em Connecticut

"Todas as escolas foram fechadas e a polícia está presente em cada um desses prédios", informou, em seu site, o sistema escolar de Ridgefield , citando "relatos sobre uma pessoa possivelmente suspeita".

Autoridades informaram, também nesta segunda-feira, que a Sandy Hook Elementary School, onde ocorreu o tiroteio na sexta-feira, permanecerá fechada por tempo indeterminado.

Professores e funcionários da escola se reuniram no local hoje para discutir como vão lidar com a tragédia, disse o tenente J. Paul Vance, da polícia estadual de Connecticut.

Outras escolas do distrito retomarão as aulas na terça-feira, mas a Sandy Hook permanecerá sem aulas porque a polícia ainda não concluiu as investigações na cena do crime. As informações são da Dow Jones.