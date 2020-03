Pete Buttigieg vai desistir de campanha presidencial pelos democratas, diz imprensa

Pete Buttigieg, o ex-prefeito da cidade de South Bend, em Indiana, nos Estados Unidos, vai abandonar a campanha presidencial pelo Partido Democrata, segundo informaram diversos veículos da imprensa americana na noite deste domingo, 1. O anúncio deve ser oficializado nas próximas horas e ocorre um dia após a vitória do ex-vice-presidente Joe Biden na Carolina do Sul. O resultado da primária fortaleceu o ex-vice de Obama e lhe deu novo fôlego para a disputa com o senador Bernie Sanders, que vem obtendo destaque nas primárias até agora.

Aos 38 anos, ele fez uma boa aparição no início da campanha, passando do anonimato a ter o nome divulgado nacionalmente nas últimas semanas. Pete ganhou as primárias de Iowa e ficou em segundo em New Hampshire. Ele foi o primeiro candidato gay a concorrer à presidência dos Estados Unidos.

A decisão ocorre pouco antes da Superterça, quando 14 Estados vão definir os seus delegados. A data é considerada decisiva para o sucesso ou fracasso da campanha para indicação partidária.

Continuam na disputa os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg e Joe Biden. / Com informações das agências de notícias