Pete Buttigieg lidera primárias de Iowa

O ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg lidera as primárias democratas no Estado de Iowa, anunciou o Partido Democrata na noite desta terça-feira, 4. Com 62% das urnas apuradas, o candidato tem 26,9% contra 25,1% de Bernie Sanders.

A votação aconteceu na segunda-feira, 3. As primárias de Iowa têm importância singular nas eleições americanas, uma vez que o Estado é o primeiro a votar e pode dar um impulso decisivo para o candidato vencedor. Uma derrota clara, por outro lado, pode matar qualquer ambição futura.

A largada democrata na campanha presidencial foi marcada por incerteza, em meio ao atraso na contabilização dos resultados. A razão dos problemas na apuração estava pouco clara até o início desta madrugada e a direção estadual do partido falou em "inconsistências" na forma de cada zona eleitoral reportar números. Já passava da meia noite quando o partido afirmou que o vencedor seria anunciado nesta terça-feira.

Iowa é o pontapé inicial de uma sucessão de primárias que ainda têm um resultado incerto. Enquanto pesam dúvidas sobre os favoritos, o moderado Joe Biden e o progressista Bernie Sanders, ambos septuagenários, o presidente Donald Trump já está mergulhado em uma intensa campanha para ganhar um segundo mandato de quatro anos em novembro.