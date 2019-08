Petição quer rebatizar de 'Barack Obama' avenida onde fica Trump Tower

Uma petição online pede que o trecho da Quinta Avenida em Nova York, nos Estados Unidos, onde está a Trump Tower – principal edifício do império imobiliário do presidente Donald Trump – receba o nome "Avenida Presidente Barack H. Obama".

Como argumento, os ativistas dizem que Barack Obama, antecessor de Trump, "salvou a nação da Grande Recessão, cumpriu dois mandatos sem nenhum grande escândalo e abateu Osama bin Laden, o cabeça do 11 de Setembro, que matou 3 mil novaiorquinos".

Nesta quarta-feira, a petição reunia 137 mil assinaturas. A autora do pedido, a norte-americana Elizabeth Rowin, contou à revista "Newsweek" que tudo começou como uma brincadeira.

"Eu vi uma piada de um comediante sobre como Trump ficaria bravo se soubesse que a rua ganhou o nome de Obama. E pensei: 'Por que não?", disse.

Rowin pretende entregar o projeto ao prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio – ferrenho opositor a Trump –, e ao Conselho da Cidade. Celebridades como Patricia Arquette juntam-se ao coro de vozes favoráveis ao pedido.

'PRESIDENT BARACK H. OBAMA AVE.'? 50,000 PLUS SIGN PETITION TO RENAME STREET OUTSIDE TRUMP TOWER https://t.co/Q8UY6Df4IC — Patricia Arquette (@PattyArquette) 13 de agosto de 2019

No entanto, o pedido não deve prosperar mesmo com as milhares de assinaturas. Isso porque uma norma em Nova York estabelece que somente pessoas mortas há ao menos dois anos podem ser homenageadas com o nome de uma rua na cidade.

A autora, porém, insiste na ideia – há ruas chamadas Presidente Barack Obama em Los Angeles, na Califórnia. "Estou certa de que as condições podem ser mudadas", afirmou Rowin./ AFP e REUTERS