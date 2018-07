Petraeus deixa comando da Otan no Afeganistão

Petraeus irá assumir a CIA no lugar de Leon Panetta, nomeado secretário de Defesa

CABUL - O principal responsável pela missão da Otan no Afeganistão, o general americano, David Petraeus, deixou seu cargo nesta segunda-feira, 18, transferindo o posto a John Allen, general dos marines que construiu sua reputação ao estabelecer alianças com os líderes sunitas no Iraque.

"Mantemos nosso olhar rumo ao futuro do Afeganistão, (...) uma nação livre e em paz em um ambiente seguro e estável, livre de extremismo e terrorismo. No final, juntos prevaleceremos", afirmou Allen, general de quatro estrelas, na nota.

Seu juramento chega em pleno processo de transferência da responsabilidade da segurança em sete regiões do país ao Exército e Polícia afegãos por parte da Isaf, ao calor do início da retirada gradual das tropas internacionais.

Allen recebeu o comando do general Petraeus durante uma cerimônia em Cabul da qual participaram altos cargos da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) da Otan e do chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mike Mullen, segundo um comunicado.

O ato de transferência do cargo ocorreu em Cabul, poucas horas depois de o ex-governador conselheiro do presidente afegão Hamid Karzai, Jan Mohammad Khan, ser morto por insurgentes talebans.

O general Petraeus deixa o Afeganistão depois de um ano à frente das forças de coalizão para assumir a direção da CIA, nos Estados Unidos, onde substituirá a Leon Panetta, que, por sua vez, foi nomeado secretário de Defesa. As informações são da Dow Jones.