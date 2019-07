Petrobrás começa a abastecer navios iranianos no Porto de Paranaguá

SÃO PAULO - A Petrobrás começou a abastecer neste sábado, 27, os dois navios iranianos que estão parados no Porto de Paranaguá, no Paraná, há quase dois meses, após uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, anunciada na noite de quarta-feira.

LEIA TAMBÉM > Entenda como as sanções dos EUA afetam a Petrobrás e os navios do Irã em Paranaguá

A informação foi confirmada pela administração do porto, um dos mais importantes do Brasil, que informou que o abastecimento começou durante a madrugada.

Os dois navios com bandeira do Irã devem zarpar ainda neste fim de semana, segundo a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), em nota.

Assim que for abastecido, o cargueiro Bavand, que já está carregado com 48 mil toneladas de milho, seguirá para o Porto de Bandar Imam Khomeini (Irbik), no Irã. Já o Termeh, que está vazio, vai para o Porto de Imbituba, em Santa Catarina.

Na terça-feira, o Irã ameaçou cortar as importações do Brasil, se a Petrobrás não reabastecesse os dois navios. No dia seguinte, Dias Toffoli determinou que a estatal abastecesse os cargueiros ao considerar que as embarcações iranianas estão sob contrato com a empresa brasileira Eleva Química, que não faz parte da lista de agentes sob efeito de sanções dos EUA. / EFE