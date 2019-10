Petroleiro iraniano explode próximo da costa da Arábia Saudita

TEERÃ - Um navio petroleiro do Irã foi atingido por uma explosão nesta sexta-feira, 11, nas proximidades da costa da Arábia Saudita, segundo informações da agência estatal persa IRNA e outros veículos locais. De acordo com a estatal, o petroleiro teria sido atingido por dois mísseis.

A Companhia Nacional Iraniana de Petróleo informou à mídia local que as explosões atingiram os dois principais tanques do navio, causando um derramamento de petróleo no Mar Vermelho. O ataque teria acontecido a cerca de 100 km do porto saudita de Jedá.

A companhia também informou que não há nenhum incêndio a bordo, ao contrário do que mostram imagens que circularam nas redes sociais. A tripulação também não teria sido atingida durante as explosões e já estariam trabalhando para conter a situação.

A Arábia Saudita e o destacamento naval dos Estados Unidos, que patrulha a região, ainda não confirmaram o ocorrido.

A explosão acontece em meio a uma crise diplomática entre os dois países. Em setembro, iranianos e sauditas trocaram acusações após a destruição da principal refinaria de petróleo do país arábe.

Rebeldes Houthi do Iêmen, responsáveis por uma guerra civil contra forças apoiadas pela Arábia Saudita, reivindicaram a autoria dos ataques, no entanto, o governo saudita, com apoio dos Estados Unidos, acusou o Irã de estar por trás dos ataques. A tensão entre os países aumentou, e líderes dos dois países chegaram a falar na possibilidade de um conflito armado. / AFP e AP