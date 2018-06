Petroleiro italiano encalha na costa oriental da Sicília A Guarda Costeira da Itália começou a retirar neste sábado com dois helicópteros a 19 marinheiros de um petroleiro que encalhou ao largo da costa oriental da Sicília, após tempestades no Mediterrâneo terem empurrado a embarcação para recifes próximos a uma praia, na imediação do porto de Augusta, em Siracusa. O comodoro Cosimo Nicastro, da Guarda Costeira, disse que foram retirados sete dos 19 marinheiros do navio Gelso M., de bandeira italiana. Nicastro disse que toda a tripulação, italiana, está segura.