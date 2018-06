Petróleo cai com chance de acordo O preço do petróleo caiu ontem, segundo analistas, em razão do otimismo com relação a um acordo da Agência Internacional de Energia Atômica e do grupo P5+1 com o Irã. Pressionando a demanda para baixo também estão a preocupação com a crise da dívida na zona do euro e a desaceleração da economia chinesa. "Os iranianos parecem estar cedendo e isso pode levar a um enfraquecimento das sanções", afirmou Christopher Bellew, da corretora Jefferies Bache, de Nova York. / REUTERS