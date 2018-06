Petróleo tem alta imediata após anúncio da morte do rei saudita

Em reação imediata à morte do rei Abdullah, da Arábia Saudita, o preço do petróleo teve uma alta na noite de ontem. Em Nova York, o avanço foi de 3,1% e, em Londres, de 2,6% logo após o anúncio oficial da morte do rei, monarca do maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

"A morte do rei Abdullah deve aumentar a incerteza e a volatilidade dos preços do petróleo a curto prazo", disse Neil Beveridge, analista da Sanford C. Bernstein à Bloomberg, de Hong Kong. "Eu não esperaria por muitas mudanças nas políticas a curto prazo, mas a notícia da morte chega em um momento desafiador para a Arábia Saudita."

O preço do petróleo caiu quase 50% no último ano com a produção dos EUA em seu ritmo mais acelerado nas últimas três décadas e a Opep resistindo a diminuir a sua produção. Os estoques de petróleo bruto nos EUA, maior consumidor do mundo, chegou a mais de 10 milhões de barris até o dia 16, segundo a Administração de Informações de Energia. Foi o maior volume desde março de 2001.

Países como Irã, Argélia e Venezuela foram duramente prejudicados pela decisão da Opep, controlada pelas monarquias do Golfo Pérsico, de elevar a produção para fazer frente ao gás de xisto americano. Em crise, esses países precisam de um barril caro para manter suas economias estáveis. / NYT e REUTERS