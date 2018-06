Petrolíferas que operam nas Malvinas serão investigadas

Na semana passada, a Argentina formalizou uma notificação nas bolsas de valores de Londres e Nova York de que iria prosseguir com as acusações administrativas, civis e criminais contra essas empresas. A Argentina acusou a Rockhopper Exploration, a Falkland Oil & Gas Ltd., a Borders & Southern Petroleum, a Desire Petroleum e a Argos Resources Ltd. de violarem as leis argentinas por estarem fazendo perfurações ilegais na águas próximas às Malvinas.

Em comunicado, o ministro do Exterior da Argentina disse que a Secretaria de Energia e a agência de impostos Afip vão iniciar um processo administrativo contra as empresas de petróleo. O ministro disse que a empresa estatal de energia Enarsa será a demandante do processo que a Argentina vai mover contra as empresas do Reino Unido. Ainda não está claro qual será o impacto deste tipo de medida legal sobre as empresas, porque nenhuma delas tem ativos na Argentina.

As ilhas Malvinas são controladas pelo Reino Unido desde 1830, quando o país conseguiu retirar o controle que a Argentina mantinha sobre a região. Mas a Argentina não deixou de proclamar seus direitos sobre as ilhas, localizadas no Atlântico sul, sob alegações de proximidade geográfica e o prazo em que elas estiveram sob o controle do país. Em abril de 1982, o governo militar da Argentina invadiu as ilhas Malvinas, mas suas forças foram expulsas pela Inglaterra meses depois em um conflito sangrento onde mais de mil pessoas morreram.

O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, disse que não existe chance de negociação sobre a soberania das ilhas a menos que seus habitantes reivindiquem essa possibilidade. As informações são da Dow Jones.