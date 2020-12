Pfizer solicita aprovação de emergência para vacina Covid-19 na Índia

NOVA DEHLI - A Pfizer solicitou autorização de uso emergencial de sua vacina contra o coronavírus na Índia, o primeiro laboratório a fazê-lo no país com o segundo maior número de infecções do mundo, diz a CNN.

Um funcionário do governo, no entanto, afirmou à Reuters que nenhum formulário havia sido recebido até a noite de sábado, 5.

Leia Também Rússia concorda em produzir vacina Sputnik V na Índia

As autoridades indianas ressaltaram que depositam suas esperanças principalmente nas vacinas testadas localmente, em vez daquelas desenvolvidas pela Pfizer e Moderna.

A vacina da Pfizer precisa ser armazenada a menos 70 graus Celsius (-94 F) ou menos, temperaturas que a maioria dos armazenamentos indianos não atingem.

A Índia registrou mais de 9,57 milhões de casos de Covid-19, e fica atrás apenas dos Estados Unidos, com quase 140 mil mortes. / Reuters