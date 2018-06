PIB da Alemanha tem 1ºtrimestre surpreendentemente fraco

O escritório de estatísticas também revisou para baixo seus dados do PIB do quarto trimestre. O PIB alemão contraiu 0,7% no quarto trimestre em relação ao terceiro, abaixo de sua estimativa inicial de uma contração de 0,6%. Os dados são ajustados de acordo com a inflação e levam em conta variações sazonais assim como o número de dias úteis em cada trimestre.

Além disso, o PIB da Alemanha contraiu 0,2% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano anterior, segundo dados ajustados ao calendário. A previsão era uma expansão de 0,2% na comparação anual. As informações são da Dow Jones.