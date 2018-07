PIB da China deve crescer 7,5% a 8%, diz pesquisador

Zhang acrescentou que os investimentos no mercado imobiliário devem acelerar no quarto trimestre e as exportações chinesas devem melhorar no curto prazo. De acordo com o pesquisador, as autoridades chinesas vão acelerar um plano para arrecadar impostos imobiliários e de capital.

Desde junho, o banco central chinês reduziu duas vezes as taxas de juros numa tentativa de estimular a economia. As informações são da Dow Jones.