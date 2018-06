PIB do Chile tem expansão de 4,1% em 2013 O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 4,1% em 2013, em comparação com o ano anterior, puxado pela força no setor de mineração, segundo o Banco Central do país. O comércio e os serviços executivos também impulsionaram o crescimento econômico no ano passado. O único setor que teve contração foi o de pesca.