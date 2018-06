PIB grego é revisado para contração de 3,8% no 2º tri

A estimativa anterior do segundo trimestre era de uma contração de 4,6%, e o PIB do primeiro trimestre havia recuado 5,6% na comparação anual, segundo dados divulgados no site da agência nacional de estatísticas, a Elstat.

O déficit comercial externo do país recuou 75,7% na comparação anual, contribuindo positivamente para a revisão do PIB. As exportações aumentaram 0,9% na comparação com o segundo trimestre de 2012 e as importações tiveram queda de 11,8%.

As exportações de bens aumentaram 3,1%, enquanto as exportações de serviços recuaram 1,6%. As importações de bens tiveram queda de 10,7% e as de serviços caíram 16,0%.