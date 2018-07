Pichações ofensivas profanam memorial em Israel Vândalos sujaram com tinta spray os muros do memorial Yad Vashem do Holocausto, em Jerusalém, com inscrições ofensivas em hebraico, como "Obrigado, Hitler", o que pode sugerir que extremistas religiosos judaicos estão por trás do ataque, disse o diretor do museu, que é dedicado à memória dos seis milhões de judeus europeus mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.