Piloto da AirAsia pode ter feito pouso de emergência no mar

JACARTA - Especialistas creem que o piloto do Airbus A-320 da AirAsia, que caiu no domingo quando seguia da Indonésia para Cingapura com 162 pessoas a bordo, pode ter tentado fazer uma aterrissagem de emergência no mar. Nove corpos já foram encontrados, dois deles nesta quinta-feira, 1º, apesar do mau tempo que tem dificultado os trabalhos de buscas no Mar de Java. Também nesta quinta foi enterrada a primeira vítima do acidente.

O Transmissor Localizador de Emergência (ELT, nas siglas em inglês) teria funcionado com o impacto, seja em terra ou mar, e acredito que ele não funcionou porque não houve um grande choque”, disse Dudi Sudibyo, editor e especialista em aviação. Os ELT, usados na maioria dos aviões, transmitem um sinal de alerta na frequência de 406 megahertz em caso de acidente.

O capitão Iriyanto, de 53 anos, era muito experiente e foram encontrados poucos destroços do avião e os nove corpos resgatados estavam vestidos, indicando que não houve um grande impacto. Um sonar identificou no fundo do mar o que parece ser uma grande parte da aeronave. O vice-marechal do ar Sunarbowo Sandi, que coordena uma equipe de buscas no local, acredita que a maior parte dos corpos esteja na fuselagem. “É uma corrida contra o tempo e as condições climáticas”, afirmou. As ondas na região do acidente, fortemente afetadas pelas chuvas de verão, têm entre quatro e cinco metros de altura.

Equipes de resgate esperavam encontrar na manhã desta sexta (madrugada no Brasil) as caixas-pretas do avião e os maiores pedaços da fuselagem.

“Até o dia 4 de janeiro, com as equipes e cálculos que já temos, continuaremos lutando e espero que possamos obter resultados, apesar das condições ruins”, disse o diretor da equipe de buscas, Bambang Soelistyo. Especialistas franceses e de Cingapura ajudarão os investigadores indonésios na busca às caixas-pretas.

A Marinha de Cingapura enviou um robô submarino capaz de vasculhar o fundo do mar e localizar as caixas-pretas. Mais de 50 navios, a maioria deles indonésios, trabalham nas buscas pelos restos do Airbus da AirAsia. Aviões com sonares também sobrevoam a região.

Uma fonte próxima da investigação sobre a queda do Airbus disse nesta quinta à agência Reuters que o avião subia num ângulo mais inclinado que o normal no momento em que perdeu contato com a torre de controle e a velocidade de era menor do que a necessária para superar as nuvens de chuva que cercavam a aeronave. “Era um ângulo incrivelmente inclinado. Parecia estar além da capacidade do equipamento”, declarou a fonte. A velocidade, ainda de acordo com a mesma fonte, era 100 nós a menos do recomendado.

O piloto havia pedido autorização da torre de controle para mudar a rota um pouco à esquerda e subir de 32 mil pés para 38 mil pés para evitar nuvens de tempestade, mas os controladores advertiram que precisavam consultar outras torres da região, pois havia mais seis aviões na área. Minutos depois o Airbus da AirAsia sumiu do radar.

Os investigadores trabalham com a teoria de que o avião sofreu uma perda de sustentação aerodinâmica enquanto ascendia para evitar a tormenta. / AP e REUTERS