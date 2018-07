Piloto morto em acidente na RD Congo era casado com brasileira

Um dos pilotos mortos no acidente desta sexta-feira, 8, na República Democrática do Congo, Paul Mistris, era casado com uma brasileira. A informação foi dada por um funcionário da Embaixada do Brasil em Kinshasa, Daniel Barra Ferreira.

Natural de Minas Gerais, ela se mudou para a RD Congo acompanhando o marido. O casal tem duas filhas e mora na capital congolesa, Kinshasa.

De acordo com Ferreira, a mulher foi atendida pela Embaixada. Ele não revelou a identidade dela, contudo. Disse apenas que ela teria "entre 30 e 40 anos".

Pelo menos 127 pessoas morreram no acidente, ocorrido com uma aeronave da companhia aérea Hewa Bora. Segundo o Ministério congolês dos Transportes, há 51 sobreviventes.

Um histórico de acidentes colocou a Hewa Bora na lista de companhia aéreas banidas da União Europeia por "questões de segurança".