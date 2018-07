Piloto sírio deserta com MiG-21 e pede asilo na Jordânia Um piloto sírio em missão de treinamento desertou com seu caça MiG-21 para a Jordânia nesta quinta-feira e pediu asilo político, no primeiro caso do gênero desde o início do levante popular contra o presidente sírio Bashar Assad, há 15 meses, informaram autoridades locais.