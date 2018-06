Piloto 'surta' em voo e tem de ser contido por passageiros

NOVA YORK - O comandante de um avião da empresa Jet Blue teve de ser contido por passageiros, que chegaram até a sentar em cima dele, após ter tido uma aparente crise histérica em um voo que ia de Nova York a Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ele aparentava estar descontrolado, segundo relatos, e chegou a gritar ''bomba''.

Por sorte, um piloto que estava de folga e que viajava no voo 191, foi capaz de auxiliar no pouso de emergência que teve de ser realizado na cidade de Armadillo, no Estado americano do Texas.

A aeronave contava com 135 passageiros. De acordo com relatos, o comandante fazia comentários aparentemente sem sentido sobre o Iraque, o Irã e o Afeganistão.

A polícia e o FBI foram convocados ao local e o comandante foi retirado do avião, amarrado a um assento. Em seguida, ele recebeu atendimento médico.

