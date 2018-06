Pilotos da Lufthansa alertam para nova rodada de greves

O sindicato dos pilotos, Vereinigung Cockpit, disse que nenhum progresso foi feito nas discussões com a companhia desde a última greve do sindicato, em outubro. Por isso, novas paralisações em voos de passageiros e carga tanto da Lufthansa quanto de sua controlada Germanwings podem ocorrer a qualquer momento.

As discussões entre a Lufthansa e os pilotos se arrastam há mais de dois anos. A companhia aérea quer aumentar a idade de aposentadoria antecipada de 55 anos para 60 anos, numa tentativa de cortar gastos para competir com companhias de baixo custo na Europa e com as agressivas concorrentes do Oriente Médio. Fonte: Dow Jones Newswires.