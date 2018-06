Pilotos da TransAsia são submetidos a testes após queda de avião

A investigação preliminar indica que os pilotos do voo da quarta-feira passada desligaram uma turbina do avião ATR 72 após a outra turbina ficar inativa, o que especialistas em aviação consideram um erro. "Existem procedimentos que os pilotos realizam, garantias, quando você irá desligar uma turbina, especialmente perto do solo. Por quê isso não ocorreu nesse caso, eu não sei", afirma John Cox, ex-piloto norte-americano e diretor de uma companhia especializada em conselhos de segurança.

Promotores locais afirmam que irão considerar a possibilidade de "erro profissional" no acidente. Por outro lado, o diretor do Conselho de Segurança de Aviação de Taiwan, Thomas Wang, disse neste sábado que ainda é cedo demais para concluir que houve falha humana no caso. A fabricante das turbinas, Pratt & Whitney Canada, e o conselho começaram a examinar o avião, em um processo que pode levar até quatro meses.

A queda no rio Keelung em Taipei ocorreu minutos após a decolagem e matou ao menos 40 das 58 pessoas a bordo. Neste sábado, outros cinco corpos foram resgatados. Outros três passageiro permanecem desaparecidos. Fonte: Associated Press.