Pilotos espanhóis ameaçam convocar mais dias de greve

"Se não pudermos encontrar uma solução, entraremos em greve de novo, com certeza", disse Justo Peral, chefe do sindicato Sepla, em entrevista coletiva.

A Iberia, unidade espanhola do International Consolidated Airlines Group (IAG), afirmou que cancelará 118, ou 36%, de seus voos em 29 de dezembro, no segundo dos dois dias de greve até agora planejados pelos pilotos da companhia. O primeiro dia de paralisação ocorreu em 18 de dezembro.

A Iberia Express deve começar a operar voos no segundo trimestre do ano que vem. O Sepla afirma que a nova empresa viola regras trabalhistas, ao separar as operações dos voos da companhia sem a aprovação do sindicato.

A nova companhia de baixo custo operará parte dos voos de curta e média distância da Iberia. A companhia enfrenta dura competição com outras empresas de baixo custo e com os trens de alta velocidade.

O IAG, terceiro maior grupo aéreo na Europa, atrás de Air France-KLM e Deutsche Lufthansa, foi recentemente formado através da fusão entre a British Airways, do Reino Unido, e a Iberia. As informações são da Dow Jones.