Piñera pede 2º turno, mas não evita divisão da direita chilena Os jornais chilenos destacaram ontem uma previsão do presidente Sebastián Piñera, feita em tom de súplica a uma rádio local. "Vamos para o 2.º turno. Será uma oportunidade de debater melhor as propostas, colocar na mesa dois projetos distintos. Tem muita gente fazendo promessas de forma irresponsável", disse. O envolvimento de Piñera na campanha, da qual tem se mantido razoavelmente distante, é o último sintoma de uma divisão na direita chilena que tende a se refletir na perda da presidência e de espaço no Parlamento. O grupo que tenta evitar a volta da ex-presidente Michelle Bachelet, favorita segundo pesquisas, não se entende desde julho, quando Pablo Longueira, eleito nas primárias, renunciou, afirmando sofrer de depressão.