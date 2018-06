Pintura de Gerhard Richter é leiloada por US$ 34,2 mi Um quadro do pintor alemão Gerhard Richter que pertencia ao guitarrista inglês Eric Clapton foi leiloado por 21,3 milhões de libras, quantia equivalente a US$ 34,2 milhões. O valor superou por muito as estimativas originais, que eram de que a pintura seria vendida por algo entre 9 milhões e 12 milhões de libras. O quadro "Abstraktes Bild" foi a leilão na Sotheby''s, em Londres.