Piso de templo em construção desaba na Tailândia deixando 23 feridos

BANGCOC - Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas por conta de um desabamento de um piso provisório durante a construção de um templo budista no nordeste da Tailândia, informam os veículos de imprensa locais neste sábado, 28.

Vários devotos caíram de uma altura de 6 metros, quando a estrutura foi entregue na manhã de sexta-feira, 27, durante uma cerimônia para a colocação da pedra fundamental da sala de orações do templo Wat Pha Ubon Kaew, na província de Ubon Ratchathani, desabou.

+++ Tailândia conclui resgate de 12 garotos e treinador presos em caverna alagada

Segundo as investigações preliminares, o piso temporário não suportou o peso das pessoas reunidas, que deve ter passado de 100, informou o jornal Bangcoc Post.

As equipes de emergência levaram os feridos para os hospitais mais próximos, onde estão sendo tratados.

As autoridades abriram uma investigação para esclarecer as causas do incidente. /EFE