Pistoleiros matam 15 soldados na fronteira com a Líbia Pelo menos 15 soldados da guarda de fronteira do Egito foram mortos em um ataque de pistoleiros no oeste do país. Segundo oficiais do Exército e do Ministério do Interior, os pistoleiros usaram foguetes para atacar um posto de fronteira na Estrada do Oásis de Farafra, 500 km a oeste do Cairo e perto da fronteira com a Líbia. Farafra, situado na região administrativa de Wadi el-Gedid, é o oásis mais próximo da fronteira.