Pitada de mísseis em meio a açúcar

Um enferrujado navio cargueiro norte-coreano que vinha de Cuba e, em sua rota, atravessaria o Canal do Panamá em direção à Coreia do Norte, foi apreendido pelas autoridades panamenhas sob a alegação de que carregava componentes de mísseis escondidos em sua carga de açúcar - uma violação das sanções que a ONU impõe contra Pyongyang. O presidente panamenho, Ricardo Martinelli, que anunciou a apreensão, postou uma foto no Twitter de aparelhos que descreveu como um "sofisticado equipamento de mísseis". Segundo ele, os 35 tripulantes foram presos, pois se recusaram a obedecer uma ordem de levar o navio até o Porto de Manzanillo.

Martinelli afirmou ainda que o navio passaria por uma revista minuciosa. "Vamos continuar descarregando a embarcação e descobrir exatamente o que estava dentro. É proibido navegar com armas não declaradas pelo Canal do Panamá."

Cuba confirmou ontem que as armas são suas. Os equipamentos, porém, estão obsoletos e foram fabricados na metade do seculo passado. Eles seriam reparados na Coreia do Norte e devolvidos em seguida. Segundo Havana, o navio transportava 240 toneladas de armamentos, entre os quais peças de foguetes e motores de aviões. / NYT