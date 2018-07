Planalto recebeu enviado de Damasco

O vice-chanceler sírio, Fayssal Mekdad, esteve de passagem no Brasil nos dois últimos dias para "prestar informações" sobre a onda de protestos e a repressão em seu país. Enviado pelo presidente Bashar Assad, Mekdad foi recebido pelo secretário-geral do Itamaraty, Ruy Nogueira, e pelo assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. O vice-chanceler teria informado o Brasil sobre a intenção do governo Assad de implementar reformas. Ao mesmo tempo, tentou convencer o governo brasileiro de que a crise em seu país não é tão grave quanto parece. Mekdad não foi recebido pessoalmente pela presidente Dilma Rousseff.

Após dar um "relato extenso" sobre a crise na Síria, o enviado de Assad ouviu de Garcia que o Brasil "vê com satisfação" e "encoraja" as reformas anunciadas por Damasco, "sempre respeitando a soberania" do país árabe. Segundo o assessor de Dilma, o governo brasileiro "não é uma consultoria" e, portanto, não deve julgar publicamente se Assad tenta apenas ganhar tempo com as promessas de abertura - como acusa a oposição síria.