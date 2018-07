Plano de austeridade beneficiaria Berlusconi O plano de austeridade aprovado pelo gabinete do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, sofreu ontem uma série de críticas após cópias do rascunho do projeto mostrarem que ele ajudaria a Fininvest, uma das empresas do chefe de governo. O ministro das Finanças italiano, Giulio Tremonti, deveria ter dado explicações sobre o caso, mas cancelou uma entrevista coletiva por causa do "mau tempo".