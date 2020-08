Plano de Nova Jersey para reabrir escolas está caindo aos pedaços

Tracey Tully, The New York Times, O Estado de S.Paulo

NOVA JERSEY - Apenas algumas semanas atrás, parecia que Nova Jersey, o estado com a maior taxa de mortalidade por coronavírus nos Estados Unidos, estava à beira de atingir um marco crucial.

Leia Também Vírus bagunça volta às aulas na Geórgia

Depois de reduzir a taxa de transmissão para um dos níveis mais baixos do país, o estado se preparava para reabrir todas as suas escolas para ensino presencial.

Então, o governador Philip Murphy deu aos distritos a opção de abrir remotamente - e as coisas começaram a desmoronar.

Os distritos que recebem as crianças mais pobres do estado, incluindo a maioria dos sistemas escolares das grandes cidades, foram os primeiros a interromper o ensino presencial.

Agora, com menos de duas semanas antes do início das aulas, um número crescente de distritos ricos está seguindo o exemplo, citando falta de professores, problemas de ventilação e orientação tardia do estado sobre como gerenciar casos de vírus.

O frenesi da tomada de decisões de última hora ressalta o desafio extremo de reabrir escolas, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, como mostrado por um surto em Israel depois de ser um dos primeiros países a trazer alunos de volta às aulas.

Na quarta-feira, o superintendente de um distrito regional no condado de Monmouth, criticou a estratégia flutuante de reabertura de Murphy - o que ele chamou de "abordagem aleatória" - ao anunciar que as escolas não iriam reabrir, apesar de um esforço para fazer isso ser possível.

“Ele abriu a porta para uma série de eventos em cascata que colocaram intensa pressão de pessoal nas escolas comprometidas com a abertura”, escreveu o superintendente do Distrito Escolar Regional de Freehold, Charles Sampson, em uma carta aos pais explicando a mudança abrupta. “Este plano mal desenvolvido teve o impacto distinto de forçar muitos distritos a adotarem uma opção remota, independentemente do sentimento da comunidade.”

Uma semana antes, o distrito escolar de Millburn, um dos municípios mais ricos do estado, citou os 79 funcionários que solicitaram dispensa de aulas presenciais como um dos principais motivos para abandonar seu ambicioso plano de reabertura e mudar para totalmente remoto.

O distrito de Livingston, a cidade vizinha, apontava para um efeito dominó que estava levando a uma falta insuperável de professores.

“Vários distritos vizinhos anunciaram que vão iniciar o ano letivo apenas com aprendizagem remota”, escreveu o superintendente de Livingston, Matthew Block, em uma carta anunciando o ensino totalmente via internet. “Essa tendência levou a um aumento no número de nossos funcionários que estão solicitando licenças para trabalhar na creche.”

Murphy, um democrata, disse que uma solução única para todos era impraticável e que os quase 600 distritos do estado precisavam de flexibilidade para atender a necessidades específicas. O estado de Nova York adotou uma abordagem semelhante para reabrir, permitindo que as escolas em Yonkers e Buffalo abram remotamente, embora a cidade de Nova York ainda planeje trazer alunos fisicamente para as aulas em tempo parcial.

Aulas presenciais vs. aulas remotas

A grande maioria dos distritos de Nova Jersey ainda está avançando com planos de aulas presenciais, disse Mahen Gunaratna, porta-voz de Murphy. Sessenta e seis estão reabrindo totalmente para todos os alunos todos os dias da semana.

“O governo Murphy delineou padrões claros de saúde pública e segurança para reabertura de escolas com base na orientação de especialistas em saúde pública, ao mesmo tempo que oferece opções para que nossos quase 600 distritos escolares elaborem planos que atendam a essas orientações com base nas necessidades de suas comunidades escolares individuais”, disse Gunaratna em um comunicado.

Os distritos mais pobres do estado foram os primeiros a recorrer ao ensino totalmente remoto, uma vez dada a opção - apesar das cerca de 230.000 crianças em Nova Jersey que autoridades estaduais disseram não ter computadores ou acesso à internet.

Na segunda-feira passada, as escolas de Newark, que educam mais crianças negras, latinas e de baixa renda do que qualquer outro distrito de Nova Jersey, anunciaram que as aulas começariam da mesma forma que terminaram em junho: totalmente online.

A maioria das outras grandes cidades de Nova Jersey - incluindo Jersey City, Elizabeth, Paterson e Camden - já disse que estava planejando um início de ano letivo totalmente virtual.

Em alguns bairros suburbanos ricos que ainda planejam reabrir, a tensão é crescente e os planos estão mudando rapidamente.

Na semana passada, na Summit, professores que estavam preocupados com a segurança de um plano para reabrir a todos os alunos, cinco dias por semana, realizaram duas manifestações no mesmo dia.

Mas, no segundo protesto, eles tiveram que mudar: o distrito anunciou repentinamente que estava mudando para um modelo híbrido de dias alternados na escola para alunos do ensino fundamental e médio. De acordo com o plano atual, os alunos do ensino fundamental irão à escola todos os dias.

“Ainda estamos perplexos sobre como eles vão trazer 20 alunos para uma sala de aula do ensino fundamental e mantê-los a dois metros de distância”, disse Wendy Donat, que ensina história na Summit High School e é vice-presidente do sindicato de professores do distrito.

Donat, que leciona há 29 anos e disse que não teme por sua própria segurança, ficou emocionada ao discutir sua preocupação fundamental com a disseminação do vírus entre seus colegas e alunos.

“Já estive em funerais de estudantes”, disse ela. “Prefiro não ir a mais nenhum”. Os distritos que cancelaram as aulas presenciais enfrentaram a ira dos pais, muitos dos quais estão preocupados com a deterioração da saúde mental das crianças, bem como com os desafios de trabalhar em casa enquanto as crianças aprendem remotamente.

A Academia Americana de Pediatria recomendou que os alunos estivessem “fisicamente presentes na escola” tanto quanto possível e disse que há grandes riscos de saúde, sociais e educacionais para manter as crianças em casa.

Amanda Hudes, 38, mudou-se para Scotch Plains, N.J., poucos meses antes de as escolas fecharem em março, tornando o fechamento especialmente difícil para seu filho, que está entrando na sétima série. “Ele teve seis meses para fazer amigos”, disse ela. "Agora ele teve seis meses para perdê-los."

Ela se juntou a um protesto de pais na semana passada para se opor à decisão abrupta do distrito escolar de abandonar seu modelo híbrido e mudar para o ensino totalmente remoto, uma mudança anunciada em um e-mail enviado em uma noite de sexta-feira.

O distrito disse que não tem filtros adequados para seus sistemas de aquecimento e resfriamento e não pode reabrir com segurança.

Em Rumson e Fair Haven, cidades afluentes do condado de Monmouth que compartilham um colégio, mais de 800 pessoas assinaram uma petição da Change.org propondo ainda mais aulas presenciais do que o modelo atual exige.

Desigualdade em distritos tem reflexos na educação

Pesquisas nacionais mostraram que os pais brancos de subúrbio têm duas vezes mais chances de colocar os filhos numa escola particular.

Pais negros e latinos, muitos dos quais vivem em cidades que foram desproporcionalmente devastadas pelo vírus, podem ter menos acesso a cuidados de saúde de qualidade ou licença remunerada, intensificando o medo de um ressurgimento do vírus.

Uma pesquisa recente do Education Trust, um grupo de pesquisa e defesa, descobriu que uma porcentagem maior de pais negros e latinos do que de pais brancos no estado de Nova York não planejava mandar seus filhos de volta às salas de aula neste outono. Em Elizabeth, N.J., que foi um dos primeiros distritos a mudar para o ensino totalmente virtual, 52% dos pais disseram que não pretendiam enviar seus filhos à escola, disse um porta-voz.

Ainda assim, os riscos são muito mais altos para os alunos pobres, muitos dos quais vivem em famílias onde os pais não têm o luxo de trabalhar em casa ou os meios de pagar professores para preencher as lacunas no ensino online. Freqüentemente, dependem dos edifícios escolares para serviços básicos como alimentação, terapia e ajuda médica.

O plano original de Murphy, divulgado no final de junho, exigia que os distritos oferecessem algumas aulas presenciais. Mas em 12 de agosto, sob pressão do sindicato dos professores, o governador disse que os distritos que não conseguiam abrir com segurança poderiam oferecer instrução apenas online.

Ele continuou a enfatizar que a maioria dos distritos deve tentar fornecer alguma aula presencial. Os distritos que não abrirem suas salas de aula no mês que vem devem explicar a decisão e definir uma nova data para o aprendizado presencial.

Mas a resposta inicial das escolas foi desequilibrada, com muito mais distritos pobres anunciando imediatamente um início totalmente virtual para o ano letivo, enquanto os distritos suburbanos mais ricos se preparavam para algumas aulas presenciais.

Uma revisão dos planos compartilhados com os pais pelos 31 distritos de Abbott de Nova Jersey - distritos historicamente pobres e de baixo desempenho que entraram com ações judiciais há décadas para ganhar igualdade financeira com áreas afluentes - mostra que pelo menos 26 planejam começar remotamente.

As decisões desiguais alimentaram o medo de que as desigualdades educacionais existentes entre os distritos ricos e pobres só piorem.

“É um fracasso em nível estadual”, disse David Sciarra, diretor executivo do Education Law Center, uma organização de defesa legal que processou o estado por igualdade educacional em 1981. “É simplesmente inadequado para o estado emitir orientações e dizer:‘ Você está sozinho para descobrir isso ’”, acrescentou.

Na quinta-feira, o Education Law Center enviou uma carta condenando o governador, os principais legisladores e o procurador-geral do estado, culpando o que descreveu como “uma abordagem direta para as 230.000 crianças que não têm acesso a computadores ou à internet”.

“As lacunas de aprendizado e instrução entre essas populações de estudantes que começaram em março vão continuar a crescer”, disse Sciarra em uma entrevista.

Ronald Taylor, superintendente das Escolas em South Orange-Maplewood, disse que uma combinação de fatores levou seu distrito no norte de Nova Jersey a decidir operar remotamente durante o primeiro bimestre. Problemas de segurança identificados durante passeios em sala de aula, preocupações com a filtragem do ar e os quase 60 professores que solicitaram isenções de saúde levaram a um “ponto de inflexão”, disse ele, que tornou a escolha clara.

Uma antena Wi-Fi foi instalada em uma torre de água para oferecer acesso gratuito à Internet. E o distrito está trabalhando com uma Associação Cristã para oferecer creches extras em algumas salas de aula vazias, dando aos pais opções semelhantes às de grupos pequenos de aprendizagem que surgem em enclaves ricos em todo o país, disse ele.

“Estamos muito preocupados com as famílias que são mais vulneráveis ​​- que isso tenha um impacto maior para elas”, disse Taylor.