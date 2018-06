Plano de Obama contra Síria enfrenta falta de apoio Ao pedir que os parlamentares norte-americanos aprovem seu plano de ação militar contra a Síria, o presidente dos EUA, Barack Obama, terá que navegar em meio a um humor público de pessimismo com os possíveis resultados de um ataque dos EUA e com a incerteza quanto a uma resposta militar. Pesquisas recentes apontam uma profunda aversão pública às ações norte-americanas no exterior após mais de uma década de envolvimento no Iraque e no Afeganistão.