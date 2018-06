Plano nuclear iraniano volta à mesa de diálogo

A melhor possibilidade é que haja um acordo temporário que garanta uma pausa na produção de urânio enriquecido a 20% - necessário para o uso em pesquisas científicas e ponto de partida para o enriquecimento a mais de 90%, o que permitira a produção de armamentos - por parte do Irã, assim como a redução de estoques já existentes. Outra exigência dos membros do Conselho de Segurança da ONU e da Alemanha é que o Irã interrompa a construção da Usina de Arak. A contrapartida seria o alívio de parte das sanções econômicas internacionais impostas a Teerã.

O acordo temporário perduraria enquanto um novo entendimento, permanente, seria negociado para que o programa nuclear iraniano seja abandonado e, em troca, o Irã retome sua normalidade econômica com o fim definitivo das sanções.

Ontem, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou ao telefone com seu colega iraniano, Hassan Rohani. Ao final, em comunicado, o russo demonstrou otimismo, afirmando que há "uma chance real" para resolver "este velho problema".

Do lado dos EUA, o secretário de Estado John Kerry demonstrou menos otimismo sobre o tema do que no dia 7. "Não tenho expectativa particular no que diz respeito às negociações de Genebra. Vamos negociar com boa-fé e tentaremos chegar a um primeiro acordo", disse. "O Irã compreenderá a importância de um documento que prove ao mundo que se trata de um programa pacífico."

O maior empecilho para um entendimento continua a ser a França. Na última reunião, o ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius, foi o primeiro e o mais enfático a externar suas restrições ao acordo que vinha sendo debatido. Hollande tem reiterado que seu governo não cederá nem aceitará um acordo que considere ruim ou temporário.