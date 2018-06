Plano para evacuação de Homs, na Síria, está atrasado O plano de evacuação de rebeldes na cidade de Homs, na Síria, está atrasado neste sábado, segundo ativistas, embora permaneça em vigor o cessar-fogo entre os insurgentes e as tropas do ditador Bashar al-Assad. Os rebeldes concordaram em ceder parte do território controlado por eles em troca de um salvo-conduto para deixar essas áreas.