Planos de Putin

A Europa o irrita. Ele não perde uma chance de humilhá-la, de deixar claro que ela está fora do jogo e não serve para nada no destino do mundo. Algo demonstrado brilhantemente com a Síria. Durante meses, Putin paralisou o Conselho de Segurança da ONU, bloqueando qualquer intervenção, ao mesmo tempo em que concedia apoio incondicional a Bashar Assad.

Um belo dia, porém, e agarrando-se ao pretexto dos gases tóxicos utilizados pela Síria, ele "apitou o fim do jogo". Encontrou uma solução (limitada, é verdade, mas melhor do que nada) graças a uma conversinha com os Estados Unidos. E os europeus nisso tudo? Ora, que pena, eles foram esquecidos, mas isso é normal. Quando se trata de um assunto grave, trancam-se as "crianças" nos seus quartos e se acertam as coisas entre os "adultos".

Putin ganhava, assim, em dois cenários. Primeiro, ridiculariza a União Europeia e cada um dos países que a compõem, a começar pela França, coitada, que se achava bem situada para resolver a crise síria e ainda se pergunta o que aconteceu. Segundo, negociou tudo diretamente com Barack Obama. Em outras palavras, reproduzindo o sistema diplomático dos tempos deliciosos da Guerra Fria e da União Soviética: um mundo bipolar regido por duas superpotências.

Compreende-se melhor porque Putin se empenha em provocar fraturas e fissuras no interior da União Europeia. Ele detesta Bruxelas. Não compreende nada dessa democracia frouxa e indecifrável que prolifera na cidade-sede do Parlamento Europeu. Putin é um homem que reverencia o Estado. Ele conhece a Grã-Bretanha ou a Polônia. Não reconhece a União Europeia. Portanto, não poupa esforços para negociar diretamente com Berlim ou com Roma, mas não com o bloco como um todo. No plano econômico, como no político, Putin é um adepto dos acordos bilaterais, e não dos multilaterais. A vantagem: ele deprecia a União Europeia que tanto o irrita.

Outra ofensiva que vai no mesmo sentido: alguns Estados da extinta União Soviética se inclinam para a União Europeia. Está fora de questão que se candidatem a membros do bloco, mas gostariam de assinar acordos de cooperação com Bruxelas. Putin exerce uma forte pressão para impedi-los e utiliza a arma da chantagem: o fim das importações de vinho moldavo, de cereais ucranianos e ruído de botas perto da Geórgia, por exemplo.

É preciso dizer que Putin tem um plano. Ele gostaria de criar, em 2015, uma união aduaneira que incluiria Rússia, Casaquistão, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia e alguns outros pedaços caídos da União Soviética. Assim, se decifra melhor seu jogo brutal e sutil: recriar um imenso conjunto que, sem cobrir todo o espaço da antiga União Soviética, formaria, contudo, um reflexo, uma sombra dela. A ideia é poderosa, porque Putin, nesse ponto, não é muito diferente de seus incontáveis súditos. Mesmos os russos democratas que haviam desejado o fim da União Soviética têm uma nostalgia persistente, uma saudade de sua infância. Eles não se conformam que seu país tenha encolhido bruscamente.

Putin maneja com maestria o patriotismo dos russos, os sonhos de grandeza que os embalam há mil anos, seja sob os czares ou secretários-gerais do Partido Comunista. O projeto de fabricar uma espécie de Grande Rússia, que recobriria quase a geografia da União Soviética, seria sensível a todos os corações russos.

Os mais velhos teriam a impressão de voltar ao passado - uma formidável "fonte da juventude". Os mais jovens descobririam que um futuro se abriria para suas impaciências. E, para todos, a fibra durável do patriotismo recomeçaria a fazer ouvir sua música inebriante. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

