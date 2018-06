PMI de manufatura na China sobe para 51,5 em dezembro

O índice atingiu sua máxima em 19 meses, fortalecendo os recentes sinais de uma retomada na segunda maior economia do mundo, o que pode elevar a confiança do mercado tendo em vista as perspectivas para a economia chinesa.

Uma leitura do índice acima de 50 indica expansão da atividade manufatureira em relação ao mês anterior, ao passo que uma medição abaixo de 50 sinaliza contração.

A leitura final do PMI de dezembro da China foi superior aos 50,9 da medição preliminar anunciada em 14 de dezembro. Os números preliminares baseiam-se em 85% a 90% das respostas da pesquisa sobre o PMI feita com mais de 420 empresas de manufatura do país.

"Tal impulso deverá se estender pelos próximos meses, quando a construção de infraestrutura possivelmente ganhará velocidade máxima e o setor imobiliário se estabilizará", disse o economista-chefe do HSBC para a China, Qu Hongbin. As informações são da Dow Jones.