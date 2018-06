PMI do setor industrial de Chicago cai a 55,9 em março O índice de atividade dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial de Chicago, medido pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM), caiu para 55,9 em março, de 59,8 em fevereiro. O resultado veio abaixo da previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, de ligeira alta do indicador a 60,0.