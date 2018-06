PMI industrial atinge mínima em três anos na z. do euro A atividade industrial da zona do euro teve a maior queda em mais de três anos em julho, sugerindo que a economia do bloco terá dificuldades para se recuperar rapidamente. Segundo a provedora de dados Markit, o índice dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) do setor de manufatura da zona do euro final de julho caiu para 44,0, de 45,1 em junho, a leitura mais baixa desde junho de 2009.