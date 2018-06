PMI industrial da China sinaliza necessidade de reduzir taxas de juros, diz ING O fraco desempenho do setor industrial da China sugere que o governo do país terá que reduzir ainda mais as taxas de juros de referência nos próximos meses, afirmou Tim Condon, economista do banco ING. O índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) oficial do setor industrial da China evidenciou que o setor passa por dificuldades.