PMI industrial oficial da China sobe para 49,9 em fevereiro; previsão 49,8 O índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) do setor industrial da China subiu para 49,9 em fevereiro, de 49,8 em janeiro, afirmou a agência nacional de estatísticas do país. O resultado ficou levemente acima das expectativas de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 49,8. Apesar da leve alta, o PMI industrial do país sinaliza uma contração da atividade pelo segundo mês consecutivo.