Pobreza nos EUA se mantém em nível recorde de alta

Cerca de 46,2 milhões de pessoas, ou cerca de 1 em cada 6, vivem na pobreza no território norte-americano. Os dados são melhores do que os esperados por analistas, que previam um aumento nos números em razão da alta taxa de desemprego.

Em 2010, o porcentual de pessoas vivendo na pobreza foi de 15,1%. A taxa de desemprego registrou uma leve melhora em 2011, mas o crescimento salarial foi fraco.

O economista Sheldon Danziger, da Universidade de Michigan, disse que os dados são surpreendentes, além de um sinal de que os benefícios de auxílio-desemprego ajudaram os trabalhadores durante a maior parte do ano.

A mediana da renda familiar em 2011 foi de US$ 50.054, queda de 1,5% menor do que no ano anterior. As informações são da Associated Press.