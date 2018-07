Poder fez crescer em 1.170% fortuna do casal Kirchner Desde 2003, quando Néstor Kirchner chegou à presidência, acompanhado da então senadora Cristina Kirchner, o patrimônio do casal cresceu 1.170%. Isso é o que indica a declaração oficial de bens apresentada ao Departamento Anticorrupção. A riqueza do ex-presidente Kirchner, que morreu em 2010, e de sua viúva, a presidente Cristina, aumentou de 7,02 milhões de pesos (US$ 1,47 milhão) em maio de 2003 para 89,324 milhões (US$ 18,8 milhões) no fim de 2011. Embora critique com frequência a especulação na Argentina, Cristina e seu marido fizeram sua fortuna com a compra de imóveis e aplicações financeiras. / A.P.