Poeta e ativista é eleito presidente da Irlanda

Higgins foi eleito com 56% dos votos. O favorito para a vitória até alguns dias atrás era Sean Gallagher, um empresário independente. Durante um debate, porém, o candidato do Sinn Fein e ex-comandante do IRA Martin McGuinness acusou Gallagher de receber uma doação de 5 mil euros de um criminoso condenado, o que gerou a virada na disputa.

Uma pesquisa mostrou que 28% dos eleitores mudaram de ideia na última semana de campanha. Destes, 58% trocaram de Gallagher para Higgins. O novo presidente fala irlandês com fluência, é presidente de um time de futebol no oeste do país e já publicou três livros de poemas. Quando ministro nos anos 1990, incentivou a indústria cinematográfica do país, estabeleceu uma emissora em irlandês na TV e montou centros de artes e teatros pelo país. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)